İspanya\'da Silah Ticaretine Dur De Eylemi

İspanya'da sivil toplum kuruluşu (STK) "Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı" (Rescop) öncülüğünde meclis binası önünde düzenlenen ve sol görüşlü bazı siyasi partilerin de destek verdiği eylemde, İsrail ile silah ticaretinin hemen durdurulması istendi.

İsrail ile silah ticaretinin tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısının iki yıl önce meclise sunulmasına rağmen halen somut adım atılmamasını protesto etmek için meclis binasının ana giriş kapısı önünde eylem yapıldı.

"Süre doldu, hemen silah ambargosu" mesajıyla düzenlenen eyleme Rescop temsilcilerinin yanı sıra koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile mecliste grubu olan muhalefetteki Bask ve Katalan siyasi partiler ve Podemos partisi destek verdi.

Rescop temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, yasa tasarısının resmen sunulmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen meclis genel kuruluna getirilmesinin sürekli ertelenmesi eleştirildi.

Söz konusu yasa tasarısının savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırım nedeniyle soruşturma altında olan devletlere otomatik olarak silah ambargosu uygulanmasını öngördüğünü kaydeden Rescop temsilcileri, "Küresel militarizmin ve silahlı çatışmaların arttığı bir ortamda, bu düzenlemenin kabul edilmesi her zamankinden daha büyük bir aciliyet taşımaktadır. İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddeti ve küresel çatışmalar tırmanarak kötüleşmeye devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Eyleme destek veren İspanyol milletvekillerine birer kum saat hediye eden Rescop, bununla "zamanın dolduğu" mesajını yineledi.

Diğer yandan AA muhabirine açıklama yapan Rescop Sözcüsü Ana Sanchez, "Bu yasa tasarısı mecliste bu yasama dönemi sona ermeden kabul edilmeli. Filistin'deki durum büyük bir aciliyet gerektiriyor. Soykırım devam ediyor ve bu suçlara ortak olan tüm unsurları ortadan kaldırmak gerek. Bu yasa bir adım atmak için önemli. İsrail gibi soykırımcı bir devlet ile tüm ilişkiler kesilmeli." dedi.

"İsrail hükümetine hiçbir destek vermek istemiyoruz, özellikle de Gazze'de, Batı Şeria'da insanları öldürmeye devam ederken"

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının Meclis Grup Sözcüsü Veronica Martinez ise İspanyol hükümetinin, Filistin ve Gazze halkını savunmak için Avrupa düzeyinde önemli adımlar attığının bir gerçek olduğunu ama daha fazlasını hedeflediklerini söyledi.

Martinez, "İspanyol hükümetinin çıkardığı bir kararname ile çok önemli bir adım atarak İsrail'e karşı silah ambargosu uyguladığı bir gerçek ama uygulamada yetersiz kalıyor. Halen yürürlükte olan sözleşmeler var ve biz bunları istemiyoruz. İsrail hükümetine hiçbir destek vermek istemiyoruz, özellikle de Gazze'de, Batı Şeria'da insanları öldürmeye devam ederken. Bu yüzden ilerleme kaydetmeliyiz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bu soykırımın sona ermesi için Avrupa'da Filistin'e en fazla desteği veren hükümet olabiliriz ama bu bizim için yeterli değil. İspanya gibi insan haklarına bağlı bir ülkenin uluslararası boyutta örnek ve öncü olması gerekir." şeklinde konuştu.

Sumar Sözcüsü, tasarının yasallaşması için Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı, iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) desteğine ihtiyaç duyduklarını hatırlatarak, aynı zamanda PSOE'ye baskı yapmak için eylem düzenlediklerini kaydetti.