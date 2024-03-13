İspanya'da Sol Koalisyon Hükümeti, İsrail ile Teknolojik Ticari İlişkileri Askıya Almayı Önerdi - Son Dakika
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İspanya'da Sol Koalisyon Hükümeti, İsrail ile Teknolojik Ticari İlişkileri Askıya Almayı Önerdi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar, İsrail ile teknolojik ticari ilişkilerin askıya alınması için Meclise bir önerge sundu. Sumar milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yapay zekayı kullanmasını ve savaşta kullanılan teknolojilerin ticaretinin durdurulmasını savundu. Ayrıca, İspanya'dan İsrail'e silah satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.

13.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:59
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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan ve sol görüşlü siyasi partilerin ittifakından oluşan Sumar, İsrail ile teknolojik ticari ilişkilerin askıya alınması için Meclise bir önerge sundu.

İspanya'da gerek hükümet içinde gerekse muhalefetten hükümete karşı, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail karşıtı siyasi girişimler devam ediyor.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar, Meclise sunduğu önergede, " Filistin'de yaşanan katliamda kullanılan teknolojilerle bağlantılı tüm ürünlerin İsrail'e satış ve alımının derhal askıya alınmasını" istedi.

Basın toplantısı düzenleyen Sumar milletvekilleri Gala Pin ve Tesh Sidi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yapay zekayı da kullandığını ve bu şekilde saldırılarını iki kat artırdığını ifade ederek, savaşta kullanıldığı tespit edilen teknolojilerin ticaretinin durdurulması gerektiğini savundu.

"İsrail'in Filistin'de uyguladığı algoritmanın çok sayıda bebeği, kadını ve çocuğu gelişigüzel seçtiği ve bu yüzden öldürülen insan sayısının çok fazla olduğunu" aktaran Sidi, "Filistin halkı yapay zekanın test malzemesi olarak kullanılıyor. İspanya Meclisinin yapay zekaya bir savaş silahı olarak odaklanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Teknoloji ticaretinin durdurulmasının hemen uygulanacak bir şey olmadığının farkında olduklarını kaydeden milletvekili Pin de bu yüzden "İspanyol devletinin teknolojik anlamda egemenliği korumasını sağlayacak, Google, Amazon gibi teknolojik altyapı ve tabanlara bağımlı olmayan açık kaynaklı dijital altyapıların kullanılmasını istediklerini" söyledi.

İspanya Meclisi şubat sonunda yapılan oylamada, İsrail'e karşı bazı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımlar içeren önergelere onay vermemiş, sadece insani yardımın artırılmasını kabul etmişti.

Podemos liderinden İspanya hükümetine: "Filistin devletini tanımaktan önce İsrail'in Gazze'deki soykırımını tanıyın"

Diğer yandan El Diario gazetesinde bugün yayımlanan, İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in defalarca kez "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah satışı olmamıştır." açıklamalarına rağmen Aralık 2023'te İspanya'dan İsrail'deki bir silah şirketine askeri malzeme gönderildiği haberi Meclise de taşındı.

Muhalefetteki Podemos Partisinin lideri Ione Bellara, "hükümete karşı sorular" oturumunda Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo'ya hitaben yönelttiği soruda, "İsrail'e askeri malzeme satışı yaptığı için İspanya'yı suç ortağı olmakla" suçladı.

"30 bin ölümden, 2 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesinden, Gazze'de binlerce çocuğun açlıktan ölüme terk edilmesinden sonra İsrail'e silah satışını durdurmak için sanırım elimizde yeterince rasyonel delil var." diyen Belarra, İspanya hükümetinden "9 yıldır söylediği ama yapamadığı Filistin devletini tanımaktan önce İsrail'in Gazze'deki soykırımını tanımasını" istedi.

Ekonomi Bakanı Cuerpo ise İsrail'e silah ve askeri malzeme satışıyla ilgili 7 Ekim'den sonra hiçbir ihracat lisansı verilmediğini belirterek, İspanya hükümeti olarak "İsrail'i silah ihracatının yasaklanmasının ötesine geçen bir politika izlediklerini, Filistin'deki insani felaket karşısında ateşkes ve insani yardımın ulaşması için büyük çaba sarf ettiklerini, iki devletli çözüm ve uluslararası barış konferansı girişimlerine de liderlik ettiklerini" ifade etti.

Kaynak: AA

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