İspanya'daki Elektrik Kesintisinin Nedeni Günlerce Araştırılacak - Son Dakika
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İspanya'daki Elektrik Kesintisinin Nedeni Günlerce Araştırılacak

Bakan Aagesen, elektrik kesintisinin nedenini belirlemenin uzun süreceğini açıkladı.

04.05.2025 11:53
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İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, ülkede geçen hafta yaşanan ve milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" bildirdi.

İspanya'nın El Pais gazetesine konuşan Aagesen, elektrik kesintisi sebebiyle yenilenebilir enerjiyi suçlamanın "sorumsuzluk ve basite indirgeme" olduğunu belirtti.

İspanyol Bakan, "siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini" belirterek, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin "günler süreceğini" aktardı.

Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaştığı nükleer santrallerin kapatılması programıyla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin "saçma" olduğunu ifade etti.

"Dikkatlice ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz"

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Aagesen, kesintinin sebebinin araştırılmasına ilişkin, "Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatlice ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Aagesen, elektrik kesintisinin yeniden yaşanmaması için önlemler üzerinde çalıştıklarını da aktardı.

Ülkeyi sarsan elektrik kesintisi sırasında bazı elektrik salınımlarının olduğunu belirten Aagesen, "birinci ve ikinci salınımın ardından Avrupa ile bağlantının kesilmesiyle sistemin sıfıra indiğini" kaydetti.

İspanyol Bakan, "(Kesintinin) Sebebini belirlemek zor, çünkü bu salınımların meydana geldiği beş saniye içinde, her milisaniyede artık analiz edilmesi gereken çok sayıda değişken var." ifadesini kullandı.

İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan'da öğlen saatlerinde başlayan ve saatlerce süren elektrik kesintisi hayatı felç etmiş, milyonlarca kişiyi etkilemişti.

Elektrik kesintisinin kaynağını araştırmak için kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'daki Elektrik Kesintisinin Nedeni Günlerce Araştırılacak - Son Dakika

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