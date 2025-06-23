İspanya'dan AB'ye İsrail'e Yaptırım Çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarından İsrail'e karşı yaptırım uygulama konusunda cesaret göstermelerini isteyeceğini söyledi.

Brüksel'deki toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Albares, AB'deki mevkidaşlarından İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınmasını, silah ambargosu uygulanmasını ve İsrailli sorumlular için bireysel yaptırımlar isteyeceğini belirtti.

Albares, Gazze'deki soykırımına devam eden İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda AB'nin cesaretli olması gerektiğini, aksi halde her şeyin başarısızlık olacağını savundu.