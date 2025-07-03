İspanya'dan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
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İspanya'dan İran'a Nükleer Uyarı

03.07.2025 16:13
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İspanya, İran'ı nükleer yükümlülüklerine uymaya çağırdı, UAEA ile işbirliğini askıya almasına endişeli.

İspanya hükümeti, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alma kararından duyduğu endişeyi dile getirerek Tahran yönetimini uluslararası nükleer yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya alan yasayı yürürlüğe koymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Tahran yönetiminin söz konusu kararından dolayı endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İranlı yetkililer tarafından "casuslukla suçlanan" UAEA Başkanı Rafael Grossi'ye verilen desteğin tekrar altı çizildi.

İran'ın nükleer alanındaki sorumluluklarının bilincinde olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İran'ı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının bütünlüğünü sağlamak açısından önem arz eden Güvence Denetimi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran, Grossi'yi İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak ve İsrail adına casusluk yapmakla suçlamış, bundan sonra Grossi'nin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İran Meclisi, 25 Haziran'da UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını oylayarak kabul etmişti. Meclisten çıkarılan yasaları onay makamı Anayasayı Koruyucular Konseyi de 26 Haziran'da Meclis'te kabul edilen yasayı onaylamıştı.

UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla dün yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika

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