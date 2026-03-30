İspanya'dan İsrail'e Tepki

30.03.2026 13:09
İspanya, Kudüs'teki Palmiye Pazarı ayininin engellenmesine tepki gösterdi, Dışişleri Bakanı çağrı yaptı.

İspanya hükümeti, İsrail'in, Kudüs'teki Kıyamet (Kutsal Kabir) Kilisesi'nde Paskalya dini bayramı öncesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen "Palmiye Pazarı" ayininin yapılmasının engellenmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Madrid Büyükelçiliğinin Maslahatgüzarı Dana Elrich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Katalan radyosu RAC1'e verdiği demeçte, İsrail'e karşı gösterilen tepkiye değinerek, "Protestomuzu iletmek, bunun tekrarlanmaması gerektiğini, Katolik ibadetinin tarihsel olarak her zaman olduğu gibi normal bir şekilde kutlanabilmesi gerektiğini açıkça belirtmek için bu sabah İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdık." dedi.

İsrail'in ayine izin vermemesiyle ilgili "sözde güvenlik gerekçelerinin tamamen haksız ve kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Bakan Albares, "Bu çok endişe verici bir karar ve bir süredir devam ediyor. Müslüman ibadeti gibi diğer inançların da kutsal yerlere erişimi engellendi. Hristiyan ve Katolik inançları da dahil, farklı inançların önüne bir dizi engel konuldu. Bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün yaptığı açıklamada "din özgürlüğüne yönelik haksız saldırı" diyerek İsrail'in Palmiye Pazarı ayinini engellemesini kınamıştı.

Sanchez'in bu ifadeleri sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da "İsrail'e karşı nefreti körüklemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor." diyerek İspanya Başbakanı'nı eleştirmişti.

Kaynak: AA

