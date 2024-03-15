İspanya Dışişleri Bakanı Gazze ve Filistin Sorununu Ele Aldı

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KAHİRE, 15 Mart (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de konuk İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya gelerek Gazze şeridindeki durumu ve Filistin sorununu ele aldı.

Arap Birliği'nden Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ülkesinin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Albares, İspanya'nın Filistin devletini en kısa sürede tanımaya hazır olduğunu dile getirdi.

Açıklamaya göre İspanya Dışişleri Bakanı, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılmasının, Filistin yönetiminin liderliği altında Gazze ile Batı Şeria arasında birlik ve coğrafi bağlantının sağlanmasının ve kısa süre içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışmanın öncelikli olduğuna" dikkat çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri ise geçtiğimiz Ekim ayında çatışmaların başlamasından bu yana İspanya'nın Filistinlilere istikrarlı desteğini takdir ettiğini belirterek, İspanya'nın en üst düzey diplomatından Filistin'in Avrupa Birliği'nde daha fazla tanınması için gayret göstermesini istedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında İspanya'nın ortaya koyduğu ve AB konseyinin onayladığı öneriye atıfta bulunan Ebu Gayt, Arap-Avrupa ortak hareketinin en kısa sürede İspanya'da uluslararası bir barış konferansı düzenlemesi yönünde oynadığı rolün önemini vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan ciddi krize bir çözüm bulmak amacıyla" Salı günü Ortadoğu turuna çıkan Albares'in ilk durağı Ürdün olmuştu.