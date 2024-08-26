İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları bölgesel savaş riskini artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları bölgesel savaş riskini artırıyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in güney Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgesel savaş riskini en üst düzeye çıkardığını söyledi. Albares, Gazze'deki savaşın başladığı günden bu yana gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemde olduklarını belirtti ve kısa vadede ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

26.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in güney Lübnan'a başlattığı saldırıların "bölgesel savaş riskini en üst düzeye çıkardığını" söyledi.

Albares, İspanya'nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada, " Gazze'deki savaşın başladığı günden bu yana gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemdeyiz. İsrail ile Hizbullah arasındaki bu doğrudan çatışma, aylardır bizim uyardığımız bir noktaya ulaştı. Savaşın Lübnan'a kadar uzanması ve çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bölgesel bir savaşa dönüşmesi mümkündür. Baştan beri uyardığımız bölgesel savaş riski en üst düzeydedir." dedi.

"Kısa vadede yapılması gereken Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasıdır." diyen Albares, şunları ifade etti:

"Sonrasında insani yardımın hiçbir engel olmadan ulaşması gerekiyor. İsrailliler ile Filistinliler arasında diyaloğun kurulabileceği bir ortam oluşturulmalı. Yolun sonunda İsrail devletiyle iyi komşuluk içinde bir arada yaşayacak bir Filistin devleti olmalı."

İspanya'nın hedefinin ve çalışmalarının "bir gün barışın geleceği" üzerine kurulu olduğunu ve birçok Avrupa ülkesinin bunu paylaştığını aktaran Albares, "Hepimiz formülün ne olduğunu biliyoruz. Şu anda eksik olan şey onu uygulayacak siyasi irade ve cesarettir." diye konuştu.

Kaynak: AA

İspanya, Lübnan, İsrail, Dünya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları bölgesel savaş riskini artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırıları bölgesel savaş riskini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement