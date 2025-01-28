İspanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'yı Ziyaret Etti

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, üç yıldır Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Albares, günlük resmi gündeminde açıklanmayan Ukrayna ziyaretini X hesabından duyurarak, "Ukrayna'ya yeni geldim. 3 yıldır haksız bir savaş. Bu yılı, barış yılı yapmalıyız. Ukraynalıların egemenliğini ve özgürlüğünü garanti eden adil bir barış. İspanya bu konuda onları destekliyor." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Albares'in, Ukrayna'da mevkidaşı Andrii Sybiha ile görüşeceğini belirtti.

Polonya sınırına yakın Ukrayna'nın Lviv kentine giden Albares'in ziyaretinin amacının, Rusya ile savaşı karşısında Ukrayna'ya siyasi ve diplomatik destek vermek, insani yardım ve yeniden yapılanma yardımlarının sağlanmasını garanti etmek ve bu ülkedeki kültür miraslarının korunması olduğu kaydedildi.