İspanya, Ekonomik Krize Karşı Önlemler Alıyor

12.03.2026 17:16
İspanya, İran'a saldırılar sonrası artan enerji fiyatlarına karşı vergi indirimleri ve tedbirler alacak.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında petrol ve gaz fiyatlarındaki artış başta olmak üzere küresel boyutta oluşan ekonomik krize karşı bazı tedbirler alacağını bildirdi.

Ekonomi, Ticaret ve İşletme Bakanı Carlos Cuerpo, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, Orta Doğu'daki gerilimin vatandaşların mali durumları üzerindeki etkisini hafifletmek için bir dizi önlem hazırlandığını duyurdu.

İlk aşamada bazı vergi indirimleri planladıklarını belirten Bakan Cuerpo, bunun, yakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen tarım ve ulaştırma sektörlerine yönelik olacağını kaydetti.

Cuerpo, "Karşılaştığımız en büyük zorluk, özellikle dizel olmak üzere yakıt fiyatlarının seyrinde yatıyor." dedi.

Ekonomi alanındaki diğer bakanlarla birlikte, üst düzey sendika ve işveren temsilcileriyle görüşme yaptıktan sonra basına açıklama yapan Cuerpo, dört yıl önce Ukrayna'daki savaşın ilk başladığı dönemde uygulanan yakıt sübvansiyonlarının (litre başına 20 sentlik indirim) tekrarlanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Cuerpo, elektrik fiyatlarındaki artışlara karşı da vergi indirimi olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

