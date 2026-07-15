İspanya Finale Yükseldi

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Dallas'ta oynanan yarı final karşılaşmasında İspanya'ya galibiyeti getiren goller Oyarzabal ve Porro'dan geldi. Oyarzabal, takımının ilk golünü penaltıdan kaydetti.
Turnuvada ikinci kez finale yükselen İspanya, finalde Arjantin-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.
Fransa ise yarı final mağlubiyetinin ardından Dünya Kupası'na veda etti.
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