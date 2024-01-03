İspanya, İsrail bakanlarının Filistinlilere yönelik göç çağrılarını reddetti

İspanya, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmeleri" açıklamalarını reddetti.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli bakanların Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" söylemlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich'in "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göç etmesine" ilişkin açıklamalarının reddedildiği belirtilerek, uluslararası insancıl hukuka saygının ve sivillerin korunmasının önemi yinelendi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.