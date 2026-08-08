İspanya, İtalya'dan Gelen Yolculara Kontrol Başlattı - Son Dakika
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İspanya, İtalya'dan Gelen Yolculara Kontrol Başlattı

İspanya, İtalya\'dan Gelen Yolculara Kontrol Başlattı
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İspanya, İtalya'nın sınır kontrollerini sürdürmesi üzerine, geçici iç sınır kontrolleri başlattı.

MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- İspanya, kısa süre önce ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan göç krizinin ardından, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik sınır kontrollerini kaldırmaması üzerine, İtalya'dan gelen yolculara yönelik iç sınır kontrollerini geçici olarak yeniden başlatacağını duyurdu.

İspanya hükümetinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, liman ve havalimanlarında uygulanacak geçici kontroller cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek ve koşullar değişmedikçe 7 Eylül'e kadar devam edecek. Önlemler arasında rastgele kimlik ve belge kontrolleri de bulunuyor.

İtalya'nın 1 Ağustos'ta önceden bildirimde bulunmaksızın İspanya'dan gelen yolculara yönelik tek taraflı sınır kontrollerini yeniden başlattığını belirten İspanya hükümeti, bu önlemleri "haksız, ayrımcı ve Avrupa Birliği'nin çıkarlarına aykırı" diye nitelendirdi.

İspanya, İtalya'ya bu önlemleri derhal geri çekme çağrısında bulundu.

İtalya hükümeti cuma günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik ve sınır yönetimi konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, İspanya'dan gelen üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik geçici kontrolleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Hükümet, ulusal güvenlik ve sınır yönetimiyle ilgili konularda "ültimatomları ve dış baskıyı kabul etmeyeceklerini" belirtti.

Söz konusu kontrollerin, hava veya deniz yoluyla seyahat eden İspanya vatandaşları ve diğer AB ülkelerinin vatandaşları için geçerli olmadığını vurgulayan İtalya hükümeti, İtalyan sınır yetkililerinin, meşru sınır ötesi seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmeye çalışacaklarını kaydetti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sebte'de yaşanan yoğun göçmen akınının ardından 31 Temmuz'da söz konusu sınır kontrol önlemlerini duyurmuştu. Temmuz ayı sonu itibarıyla Sebte'ye ulaşan yaklaşık 80.000 göçmenin yaklaşık 75.000'i daha sonra gönüllü olarak geri döndü.

Sebte Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgede 3.000-5.000 arasında göçmenin kaldığını, kabul merkezlerinin kapasitesinin dolduğunu ve ciddi bir insani acil durum yaşandığını belirtti.

Sebte'deki göçmen akını, AB üyesi ülkeler arasında sınır kontrolleri ve göçmenlerin Schengen Bölgesi içinde serbest dolaşımı konusunda gerilime yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Politika, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, İtalya'dan Gelen Yolculara Kontrol Başlattı - Son Dakika

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