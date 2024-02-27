İspanya\'da Podemos\'un İsrail ile silah ticaretine ambargo önergesine çoğunluk karşı çıktı

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İspanya'da muhalefette bulunan ve koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Podemos partisinin sunduğu İsrail ile silah ticaretine ambargo uygulanması ve diplomatik ilişkilerin askıya alınması taleplerinin yer aldığı önergeye, Meclis'teki siyasi partilerin çoğunluğu karşı çıktı.

İspanya Meclisi'nde bugün görüşülen önergede, silah ambargosu getirilmesi, diplomatik ilişkilerin kesilmesi başta olmak üzere İsrail'e karşı farklı başlıklarda yaptırımlar istendi.

Podemos'un önergesine sadece, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile Bask ve Katalonya'daki iki ayrılıkçı siyasi parti (EH Bildu ve ERC) destek verdiğini açıkladı.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) önergeye karşı çıkarken, bazı maddeleri çıkartıp bazılarını da yumuşattığı yeni bir önerge sundu.

PSOE'nin önergesi üzerinde çalışacağını söyleyen Podemos, Meclis'teki oylamayı erteletti.

PSOE'nin önergesinde şu maddeler yer aldı:

"Kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için uluslararası toplumda diplomatik çabalara devam edilmesi, İsrail'e silah ihracatının geçici olarak askıya alınmasına devam edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında olası uluslararası hak ihlallerini soruşturmak için uluslararası mahkemelerdeki girişimlerin desteklenmesi, Gazze'ye insani yardımın girişini ve yardımların artırılmasını sağlamak için çabaların iki katına çıkarılması, İsrail ile AB arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının maddelerin, insan hakları dahil, ihlallerini denetleyici önlemlerin teşvik edilmesi, gerek İsrail gerekse İşgal Altındaki Filistin Topraklarında sivil haklara karşı işlenmiş insan hakları ihlallerinin sorumlularına karşı önlem alınmasının AB nezdinde teşvik edilmesi"

PSOE'nin bu önergesine Podemos'un da destek vermesi halinde önümüzdeki günlerde bunun Mecliste kabul edilmesi bekleniyor.

Podemos lideri Belarra: "İsrail, Gazze'yi toplama kampına dönüştürdü"

Mecliste 5 milletvekili olan Podemos partisinin lideri Ione Belarra, Genel Kurul'daki oturumda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Filistin'de masum sivil halkı, kadınları, çocukları, gazetecileri, BM temsilcilerini de hedef alıp öldürdüğünü" vurgulayıp, "Bu soykırım değil de nedir?" diye sordu.

"İspanyol halkı neden? diye soruyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Çünkü İsrail, ABD'nin en güçlü ittifakı." diyen Belarra, "İspanya hükümetinin İsrail ile silah ticaretini durdurmamasının ve diplomatik ilişkileri kesmemesinin nedeni ABD'yi rahatsız etmemek." ifadesini kullandı.

Belarra, Avrupa Birliği'nin (AB) de İspanya hükümetiyle aynı gerekçeyle İsrail'e karşı pasif kalarak, "uluslararası toplumdaki inanılırlığını tükettiğini" savundu.

"Nazilerin Yahudilere yaptığını şu anda İsrail, Filistinlilere yapıyor. İsrail, Gazze'yi toplama kampına dönüştürdü." şeklinde konuşan Podemos lideri, "İspanyolların Meclisinden gurur duyması ve İspanya'nın uluslararası toplumda farkındalık yaratması için İsrail'e silah ambargosu getirilmesini ve bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesmesini" istedi.

Podemos lideri, İsrail'in Filistinli çocukları öldürdüğünü kızına söyleyememiş

Belarra ayrıca, 4 yaşındaki kızıyla evde yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Eşimle birlikte salonda konuşurken, kızım konuştuklarımızı duymuş ve yanımıza gelerek, 'Anne, Filistin'de çocukları mı öldürüyorlar?' diye sordu. Ona, 'Hayır, beni yanlış anladın.' dedim. Doğruyu söyleyemedim. Neden, çocuklarımıza İsrail'in Filistinli çocuklara yaptıklarını söyleme kapasitesine sahip değiliz? Oysa olanları kabul ediyoruz. Bu korkunç bir ikiyüzlülük ve bunu kırmak zorundayız."

PSOE, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmenin çözüm olmadığını savundu

Bu arada koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE adına konuşan milletvekili Sergio Gutierrez Prieto ise "İspanya hükümetinin bu zamana kadar gerek İsrail'in insan hakları ihlallerine gerekse Hamas'ın saldırılarına karşı güçlü ve kararlı adımları attığını, bunun uluslararası toplumca takdir gördüğünü" ileri sürdü.

Prieto, "İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmenin asla bir çözüm olmayacağını, bunun sadece Filistinlileri daha da yalnız bırakıp, Gazze'de daha çok açlık ve ölüme yol açacağını, masum sivilleri daha da korumasız bırakacağını, Hamas'ın tuttuğu rehinelerin serbest bırakılmasını da önleyeceğini" söyleyerek, "Çözüm sadece diplomasidedir." dedi.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar, İsrail'in Filistin'de yaptıklarını "soykırım" olarak nitelendirdi

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar adına konuşan Teslem Ubbi Andala da, önergeyi desteklediklerini, İsrail'in Filistinlileri uyguladığı apartheid rejiminin son bulmasını, Filistin devletinin tanınmasını, hemen ateşkes ilan edilmesini ve silah satışının durdurulmasını istediklerini vurguladı.

Andala, PSOE partisinden olan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "7 Ekim'den bu yana İsrail ile silah alış verişi olmadı." açıklamalarının "yalan" olduğunu kaydederek, "Albares, tüm doğruyu söylemedi. Kasım ayında İsrail'e 1 milyon avroluk askeri malzeme satışına onay verildi. İsrail'i askeri açıdan finanse ederek barıştan söz edemeyiz." diye konuştu.

Sumar partisinin temsilcisi, İsrail'in Filistin'de yaptıklarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ise sadece "Gazze'ye insani yardım koridorunun açılmasının teşvik edilmesiyle" ilgili maddeye destek vereceğini duyurdu.

Aşırı sağcı Vox partisi de önergeye tamamen karşı çıkıp, İsrail'in saldırılarına destek verdi.