İspanya, Refah Kapısı için AB Misyonuna Ekip Görevlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya, Refah Kapısı için AB Misyonuna Ekip Görevlendirdi

İspanya, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolü için AB misyonuna 10 kişilik jandarma ekibi gönderdi.

31.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrasında Refah Sınır Kapısı'nı kontrol etmek için çalışacak Avrupa Birliği (AB) misyonuna 10 kişilik bir ekip görevlendirdiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "İspanya, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol eden Avrupa Birliği misyonuna jandarmanın aktif katılımıyla Orta Doğu'da istikrar ve uluslararası işbirliğine olan bağlılığını güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Jandarma Kuvveti'ne (EUROGENDFOR) bağlı 8'i güvenlik uzmanı olan 10 kişilik İspanyol ekibin, Refah sınır kapısında alacağı görevle "hem bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Filistin yönetimine destek sağlayacağı hem de buradaki uluslararası ekiplerin korunmasına katkı sağlayacağı" bildirildi.

İspanya hükümetinin açıklamasında, "AB'nin İsrail, Mısır ve Filistin yönetiminin anlaşmasıyla teşvik ettiği Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını, yaralıların tahliyesini ve insani yardım geçişlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacaktır. Bu misyonun kilit aktörlerinden biri olan İspanya, Avrupa ile işbirliği çerçevesindeki liderliğini ve bölgedeki güvenlik ve insani yardım konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." denildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Jandarma, İspanya, Güncel, İsrail, Dünya, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Refah Kapısı için AB Misyonuna Ekip Görevlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
10:34 Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya, Refah Kapısı için AB Misyonuna Ekip Görevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.