İspanya, Refah Kapısı için AB Misyonuna Ekip Görevlendirdi

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İspanya hükümeti, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrasında Refah Sınır Kapısı'nı kontrol etmek için çalışacak Avrupa Birliği (AB) misyonuna 10 kişilik bir ekip görevlendirdiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "İspanya, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol eden Avrupa Birliği misyonuna jandarmanın aktif katılımıyla Orta Doğu'da istikrar ve uluslararası işbirliğine olan bağlılığını güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Jandarma Kuvveti'ne (EUROGENDFOR) bağlı 8'i güvenlik uzmanı olan 10 kişilik İspanyol ekibin, Refah sınır kapısında alacağı görevle "hem bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Filistin yönetimine destek sağlayacağı hem de buradaki uluslararası ekiplerin korunmasına katkı sağlayacağı" bildirildi.

İspanya hükümetinin açıklamasında, "AB'nin İsrail, Mısır ve Filistin yönetiminin anlaşmasıyla teşvik ettiği Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını, yaralıların tahliyesini ve insani yardım geçişlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacaktır. Bu misyonun kilit aktörlerinden biri olan İspanya, Avrupa ile işbirliği çerçevesindeki liderliğini ve bölgedeki güvenlik ve insani yardım konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." denildi.