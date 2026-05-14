İspanya ve Kuveyt'ten Orta Doğu'ya Barış Çağrısı

14.05.2026 17:19
İspanya ve Kuveyt, " Orta Doğu'da ılımlılık, diplomasi, barış ve uluslararası hukuka saygı" çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmed Al-Sabah ile Madrid'de görüştü.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares ve şubatta göreve gelmesinin ardından ilk defa Madrid'e gelen Şeyh Jarrah Jaber'in görüşmesinde, ikili ve Orta Doğu'daki bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, her iki bakan, bölgede "ılımlılık, diplomasi, barış ve uluslararası hukuka saygı" çağrılarında bulunarak, Gazze'deki insani durumdan duydukları endişeyi ve Lübnan'da ateşkesin pekiştirilmesi ihtiyacını vurguladı.

"Kuveyt için böylesine zor bir dönemde İspanya'yı ziyaret ettiği" için mevkidaşına teşekkür eden Albares, İspanya ile Kuveyt arasındaki mevcut bağların yanı sıra siyasi, ticari, yatırım, güvenlik, savunma, kültür ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesindeki işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

"İran'ın haksız saldırıları karşısında Kuveyt halkıyla dayanışmasını yineleyen" İspanyol Bakan, müzakerelerin çatışmayı sona erdirecek bir çözüme ulaşana kadar tüm tarafların ateşkese saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Albares, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğünün garanti altına alınmasının gerekli olduğunu yineledi.

Dün de Albares, Madrid'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

