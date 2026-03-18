İspanya ve Türkiye Kültür Derneği Kuruldu

İspanya ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğu güçlendirmek ve iki ülkenin zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte görünür kılmak amacıyla kurulan İspanya ve Türkiye Kültür Derneği (Asociacion Cultural Espana Y Turquia) faaliyetlerine başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulan kurum, kültür-sanat ve gastronomi odağında hayata geçireceği projelerle iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda dernek, sergiler, festivaller, konserler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları, mutfak atölyeleri ve tadım etkinliklerinden oluşan çok disiplinli programıyla İspanya ve Türkiye'nin zengin kültürel birikimini aynı platformda buluşturmayı ve kalıcı kültürel bağlar oluşturmayı amaçlıyor.

Derneğin kuruluşu, uzun yıllara yayılan uluslararası kültür-sanat ve medya deneyiminin bir sonucu olarak şekillendi. Batuhan Zümrüt ve Berk Şenöz, hem ZB Medya İletişim'in hem de İspanya merkezli Sezen Entertainment'ın kurucu ortakları olarak kültür-sanat alanında farklı çalışmaları bir araya getiren projelere imza attı.

Kuruluşu 2015'te olan ZB Medya İletişim, kültür-sanat alanında yürüttüğü projelerle yaratıcı isimleri buluşturan çalışmalar gerçekleştirdi. Bu deneyimin uluslararası ölçekte genişlemesiyle birlikte 2022'de İspanya'da Sezen Entertainment kuruldu.

İspanya ve Türkiye Kültür Derneği ise bu birikimin devamı niteliğinde, iki ülke arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan yeni bir girişim olarak Berk Şenöz, Batuhan Zümrüt ve Selen Özveren tarafından hayata geçirildi.