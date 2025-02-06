İspanyol Müslümanlar Saraybosna'ya Ulaştı - Son Dakika
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İspanyol Müslümanlar Saraybosna'ya Ulaştı

500 yıl önceki Hac güzergahını takip eden İspanyol Müslümanlar, Saraybosna'ya ulaştı.

06.02.2025 17:32
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- Endülüs'ten Mekke'ye at üstünde Hac yolculuğu

İspanyol Müslümanlar, Saraybosna'ya ulaştı

SARAYBOSNA - İspanya'dan 5 asır önceki Hac güzergahını takip ederek Hac yolculuğuna çıkan İspanyol Müslümanlar, Saraybosna'ya ulaştı.

İspanya'nın güneyinden Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki Hac yolculuğunu takip etmek ve Hac vazifesini yerine getirebilmek amacıyla 3 ay önce atlarıyla yola çıkan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı. Abdallah Hernandez liderliğindeki "Hajj on Horseback" (At Sırtında Hac) ekibi, Bosnalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

3 yıl çalıştılar

Geçtiğimiz sonbaharda yolculuğa başlayan ve 2025 yılı Hac mevsiminde Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen grup, 5 asır önce Endülüslü Müslümanların kullandığı Hac güzergahını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Ekip, zorlu yolculuğun fiziksel ve iklimsel zorluklarına hazırlanabilmek için İspanya ve Portekiz'de 3 yıl boyunca yüzlerce kilometre yolculukla antrenman yaptı. Yolculukları boyunca edindikleri tecrübeleri ve karşılaştıkları güzellikleri sosyal medyadan paylaşan grup, uzun yolculuk için özel olarak eğitilen dayanıklı Arap atlarını kullandıklarını belirtti. Grubun yolculuğa ilişkin tanıtım açıklamasında, "Bu proje, sadece Endülüs'ün Hıristiyanlar tarafından ele geçirilmesi sonrasında kaybolan tarihi bir Hac güzergahını yeniden canlandırmakla kalmayıp aynı zamanda bu deneyimi ve tarihi mirası da yeniden hayata geçirmeyi amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

8 bin kilometrelik hac yolculuğu için İspanya'nın güneyinden yola çıkarak Fransa, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan'dan geçen Hac yolcuları, Bosna Hersek'in ardından yoluna Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden devam edecek.

Kaynak: İHA

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