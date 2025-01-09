İspanyol Sağcılar Venezuela İçin Sokağa Çıktı - Son Dakika
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İspanyol Sağcılar Venezuela İçin Sokağa Çıktı

Halk Partisi ve Vox, Maduro'nun kazanmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

09.01.2025 22:46
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İspanya'da ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi üyeleri, Venezuela'da muhalefeti desteklemek için gösteri düzenledi.

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun ülkesine ve dünyaya yaptığı gösteri çağrısına destek veren İspanya sağı ve aşırı sağı başkent Madrid ve Barselona'da meydanlarda toplandı.

Madrid'deki Sol Meydanı'nda yapılan gösteriye PP lideri Alberto Nunez Feijoo, Vox Partisi lideri Santiago Abascal, eski İspanya başbakanları Mariano Rajoy ve Jose Maria Aznar da katıldı.

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde "usulsüzlük olduğunu ve görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez Urrutia'nın başkan olması gerektiğini savunan" göstericiler, "Venezuela'da muhalefete destek" çağrısı yaptı.

Venezuela bayrakları sallayan göstericiler, "Edmundo Başkan", "Sahteciliğe hayır" ve "Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları attı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Venezuela savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yakalanması için 100 bin dolar para ödülü konulan Gonzalez'e İspanya hükümetince siyasi sığınma hakkı verilmişti.

Gonzalez, şu anda ziyaret için Panama'da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanyol Sağcılar Venezuela İçin Sokağa Çıktı - Son Dakika

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