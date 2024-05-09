İspanyol Üniversiteleri İsrail ile İlişkileri Kesme Kararı Aldı - Son Dakika
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İspanyol Üniversiteleri İsrail ile İlişkileri Kesme Kararı Aldı

İspanyol Üniversiteleri İsrail ile İlişkileri Kesme Kararı Aldı

İspanyol Üniversiteleri Rektörler Konferansı (Crue), barıştan yana olmayan İsrail eğitim kurumlarıyla ilişkileri kesme kararı aldı. Üniversiteler, İsrail üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle yapılan işbirliği anlaşmalarını gözden geçirme ve askıya alma taahhüdünde bulundu.

09.05.2024 16:20
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İspanyol Üniversiteleri Rektörler Konferansı (Crue), "barıştan yana olmayan İsrail eğitim kurumlarıyla ilişkileri kesme" kararı aldı.

Yönetim kurulu toplantısının ardından Crue'dan yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve uluslararası insancıl hukuka uyum konusunda kesin bir kararlılık ifade etmeyen İsrail üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle yapılan işbirliği anlaşmalarını gözden geçirmeyi ve uygun olduğunda askıya almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rektörlerin açıklaması, ABD'de üniversite kampüslerinde başlayan protestoların İspanya'ya yayılmasından bir hafta sonra geldi.

İspanya'da ilk kez 29 Nisan'da Valensiya Üniversitesi'nde başlayan üniversite öğrencilerinin Felsefe Fakültesinin kampüsünde çadırlar kurarak ve sabahlayarak yaptıkları Filistin'e destek eylemi 6 Mayıs'tan itibaren benzer veya farklı protestolarla Bask, Navarra, Aragon, Endülüs, Katalonya gibi İspanya'nın diğer bölgelerdeki bazı üniversitelere de yayılmıştı.

Kampüslerinde ve üniversitelerine yakın caddelerde her gün eylemler yapan üniversite öğrencilerine profesörler ve üniversite yönetimi de destek veriyor.

Barcelona Üniversitesi Senatosu, dün aldığı kararla İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak, bu ülke ile akademik ilişkileri kesme yönünde bir önergeyi üniversite yönetim kuruluna sunduğunu duyurmuştu.

Alınan kararda ayrıca gerek İspanya'da merkezi hükümetten gerek Katalonya Özerk Yönetim hükümetinden "İsrail devleti ile kurumsal, ticari ve akademik tüm ilişkilerin kesilmesi, İsrail ile silah ticaretinin ve Filistin'in işgaline katkı sağlayan diğer tüm sektörlerdeki faaliyetlerin durdurulması" istenmişti.

Kaynak: AA

Rektör, İsrail, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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