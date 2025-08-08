Isparta\'da 100. Resmi Nikah Kıyıldı

Isparta İl Müftülüğü'nde, 2025 yılının 100. resmi nikahı kıyıldı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 2017'de yapılan düzenlemeyle müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisi kapsamında, Isparta Müftülüğü bu yılın 100. nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Nikah merasiminde konuşan Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, nikahın sadece hukuki bir bağ değil, aynı zamanda güçlü bir manevi sözleşme olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından çiftin resmi nikahını kıyan Biçer, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni evli çifte Kur'an-ı Kerim ve altın hediye edildi.

Nikah töreni, dua ve tebriklerle sona erdi.