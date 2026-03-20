Isparta\'da Baba-Oğul Silahlı Tartışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

ISPARTA'da baba ile polis memuru olan iki kardeş arasında çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında ellerinde bulunan silahlardan biri ateş aldı. Boyunlarından bulunan baba Mustafa A. yaralanırken, oğlu Deniz A. ise yaşamını yitirdi. Olay sırasında şoka giren Ö.A. da hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4445 Sokak'ta meydana geldi. Baba Mustafa A. ile polis memurları olan çocukları Ö.A. ve görev yaptığı Denizli'den gelen Deniz A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Deniz A.'nın beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba Mustafa A. da kendi tabancasını çıkardı. Baba-oğul birbirlerinin elindeki tabancaları almaya çalışırken yaşanan arbede sırasında tabancalardan biri ateş aldı.

BABA OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Mustafa A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vuruldu. Ö.A.'nın şoka girdiği olay nedeniyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ö.A. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Deniz A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 1 boş kovan, 1 dolu fişek ve 2 tabanca ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.