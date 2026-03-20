Isparta'da Baba-Oğul Silahlı Tartışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Baba-Oğul Silahlı Tartışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

20.03.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışmada silahlar ateş aldı; oğlu hayatını kaybetti.

ISPARTA'da baba ile polis memuru olan iki kardeş arasında çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında ellerinde bulunan silahlardan biri ateş aldı. Boyunlarından bulunan baba Mustafa A. yaralanırken, oğlu Deniz A. ise yaşamını yitirdi. Olay sırasında şoka giren Ö.A. da hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4445 Sokak'ta meydana geldi. Baba Mustafa A. ile polis memurları olan çocukları Ö.A. ve görev yaptığı Denizli'den gelen Deniz A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Deniz A.'nın beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba Mustafa A. da kendi tabancasını çıkardı. Baba-oğul birbirlerinin elindeki tabancaları almaya çalışırken yaşanan arbede sırasında tabancalardan biri ateş aldı.

BABA OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Mustafa A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vuruldu. Ö.A.'nın şoka girdiği olay nedeniyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ö.A. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Deniz A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 1 boş kovan, 1 dolu fişek ve 2 tabanca ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Isparta, Olaylar, Güncel, Baba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 22:42:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.