Isparta\'nın Gelendost İlçesinde Besihanede Yangın: 5 Yaralı, 3 Hayvan Telef

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde besihanede çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu.

Selçuklu Mahallesi Sıvan mevkisinde, R.G'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangına müdahale eden 5 kişi yaralandı, 1 inek ve 2 buzağı ise telef oldu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.