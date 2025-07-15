Isparta\'da bir öğrenci LGS\'de tam puan aldı

Isparta'da Salih Emre Karakulak, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencisi Karakulak, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

14 yaşındaki Karakulak, okuldaki eğitimi ve okulda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları sayesinde bu başarıyı yakaladığını ifade etti.

Okul Müdürü Hasan Cömert ise 500 tam puan alan okul öğrencisi Karakulak'ı tebrik ederek, öğrencinin başarısından gurur duyduklarını belirtti.