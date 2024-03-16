Isparta\'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Murat Kurum: İstanbul'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'da 1,8 puan fark olduğunu belirtirken, bazı araştırma şirketlerinin bu farkın daha fazla olduğunu ifade ettiklerini söyledi. Ayrıca, toplu taşıma sorunları, İmamoğlu'nun vaatleri ve İSMEK'in yeniden hayata geçirilmesi gibi konular da gündeme geldi.