Isparta'da çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da çıkan yangında bir kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir bağ evinde çıkan yangında bir kişi sırtından yaralandı. Yangın, Konya-Isparta kara yolunda bulunan evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi ve alevler kontrol altına alındı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, ev kullanılamaz hale geldi ve bahçedeki otomobilde de hasar meydana geldi.

29.07.2024 17:19
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Konya-Isparta kara yolu Kırkayak mevkisinde Bayram K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay sırasında sırt bölgesinden yaralanan Bayram K, hastaneye kaldırıldı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, bahçedeki otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA

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