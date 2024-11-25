Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

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Isparta merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta ve Burdur'da arkadaşlık vaadyile apart dairesine buluşmaya çağırdıkları kişileri tuzağa düşürdükleri iddia edilen zanlıları takibe aldı.

Buluştukları kişilerden "abim geldi, kardeşim geldi" diyerek saklanmalarını isteyen şüphelilerin, bu esnada kişilerin cep telefonlarındaki mobil bankacılık hesabından başka hesaplara para gönderdiği tespit edildi.

Hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin bu yöntemle 262 bin lirayı başka hesaplara aktardıklarını tespit etti.

Operasyon başlatan ekipler, kimlikleri belirlenen G.C, H.C, Y.D ve D.D'yi Isparta ve Burdur'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılırken, G.C, H.C. ve D.D. tutuklandı.