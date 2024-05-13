Isparta'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Isparta\'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Isparta merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden reklam ve yatırım vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İstanbul, Edirne ve Kayseri'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı ve 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.05.2024 15:37
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Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen, sosyal medya üzerinden reklam ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da bir kişinin sosyal medyadan reklam ve yatırım yaparak kazanç elde edeceği vaadiyle 1,8 milyon lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Isparta merkezli İstanbul, Edirne ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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