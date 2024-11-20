Isparta'da Kaçak Kazı Yapanlar Gözaltında

Güncel

Isparta'da kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek şehir merkezinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Karaağaç Mahallesi 115. Cadde'deki Kadir Bey Camisi önünde iş makinesiyle kazı yapıldığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Giydikleri kıyafetlerle kendilerini belediye çalışanı gibi göstererek kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.A, H.T, Y.G, H.D.C. ve Ş.C. gözaltına alındı.

Belediye ve elektrik dağıtım şirketinin şüpheliler hakkında kamu zararıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.