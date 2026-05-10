Isparta'da Kat'ı Sanatı Kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Kat'ı Sanatı Kursları

Isparta\'da Kat\'ı Sanatı Kursları
10.05.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Halk Eğitim Merkezi, unutulmaya yüz tutan kat'ı sanatını yaşatmak için kurslar açtı.

Isparta'da geleneksel Türk sanatları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutan kat'ı sanatı, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarla yaşatılıyor.

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda vatandaşlara farklı sanat dallarında eğitim verilirken, geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Onlardan biri de kağıt ya da deri üzerine çizilen motiflerin ince işçilikle kesilip başka bir zemine yapıştırılmasıyla oluşturulan ve geleneksel Türk süsleme sanatları arasında yer alan Kat'ı sanatı. Özellikle Osmanlı döneminde gelişen bu sanat, sabır ve el işçiliği gerektirmesiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 14 yıldır devam eden kat'ı sanatı ve üç boyutlu resim kursunda, 25 kişilik gruplar halinde eğitim düzenleniyor.

El emeğiyle şekillenen kat'ı sanatı

Kat'ı Sanatı ve Üç Boyutlu Resim Öğretmeni Zeynep Bulut, AA muhabirine, kurslarda üç boyutlu resim, mozaik ve takı tasarımı alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üç boyutlu kat'ı sanatının geleneksel Türk sanatları arasında yer aldığını belirten Bulut, resimlere boyut kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin çiçek ve yaprak gibi detayları tamamen el işçiliğiyle hazırladığını anlatan Bulut, "Hiçbir makine kullanılmadan tamamen el emeğiyle çalışmalar yapılıyor." dedi.

Bulut, mozaik grubunda doğal taşlar, kırık porselenler, opak camlar ve denizden toplanan çakıl taşlarıyla eserler hazırlandığını belirterek, doğal taşlardan mikro takılar da tasarladıklarını kaydetti.

Kurslara her yaş grubundan katılım olduğunu dile getiren Bulut, çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Kursiyerler hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Kursiyer Songül Özdemir ise kursa ilk olarak sosyalleşmek amacıyla katıldığını belirtti.

Gördüğü eserlerden etkilenerek üretim yapmaya başladığını anlatan Özdemir, şu anda Osman Hamdi Bey'in "Halı Pazarı Taciri" eserini çalıştığını ifade etti.

Yaptığı çalışmaların kendisine huzur verdiğini dile getiren Özdemir, aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Özdemir, ziyaretlere giderken hazır ürünler yerine kendi yaptığı el emeği ürünleri götürdüğünü belirterek, "Bu hem beni hem karşı tarafı mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Kat'ı Sanatı Kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:35:09. #7.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kat'ı Sanatı Kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.