Isparta\'da Kayısı Hasadı Başladı

ISPARTA'da geçen yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan kayısı üreticileri, hasat dönemi yüksek rekolte memnuniyetini yaşıyor. 'Erkenci' olarak tabir edilen Alyanak cinsi kayısının tüccarda kilogram fiyatı 40 lira oldu.

Yalvaç ilçesi Hoyran bölgesindeki kayısı bahçelerinde hasat dönemi başladı. 'Erkenci' olarak tabir edilen Alyanak cinsi kayısı tüccarda kilogram fiyatı 40 lira belirlendi. Kayısı tüccarı Metin Büyükkutlu, bazı köylerde yağış nedeniyle ürün verimliliğinin az olmasına rağmen Taşevi ve Kaşıkara bölgelerindeki rekolte miktarından memnun olduklarını anlattı. Büyükkutlu, "Yavaş yavaş kayısı alımlarına başladık. Temmuz ayı ortasına kadar kayısı hasadı ve alımlarımız devam eder. Alyanak, Rubista ve filopria cinsler toplanıyor. Sofralık olan bu 3 çeşit kayısımızı Türkiye'nin bütün sebze meyve hallerine gönderiyoruz. 3 köyden 20 bin ton ürün bekliyoruz. Malatya, Mut, Korkuteli, İzmir ve Manisa'dan sonra kayısı üretiminde Yalvaç önemli bir yere sahip" diye konuştu.

'ALLAH BEREKET VERSİN'

Kayısı alım merkezine yöreye özgü 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile ürününü getiren Gökçeli köyünden Cumali Bölükbaşı, "Dolu yağışından dolayı biraz mağdur olduk. Komisyoncularla bu konuda biraz çelişkiye düşüyoruz ama onlar da kendilerince haklı. Allah bereket versin, herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'REKOLTEDE DE FİYAT DA İYİ'

Ailesiyle 4 dekar bahçesinde hasada başlayan Nabi Bal ise "Geçen yıl dondan dolayı hiç ürün alamamıştık. Bu sene rekolte de fiyat da oldukça iyi. Alyanaktan sonra Roksana, orjin, şekerpare hasadı başlar. Bunlardan daha büyük beklentimiz var. Şekerparede 70-80 lira gibi bir fiyat bekliyoruz. Beklentilerimiz yüksek" diye konuştu.

22 DEKAR 1000 AĞAÇ

35 yıldır kayısı üretimi yapan Taşevi köyünden Osman Çetinkaya 22 dekarlık göl manzaralı bahçesinde 1000 civarında ağaç bulunduğunu ve organik tarım yaptığını anlattı. Çetinkaya, "2005 yılında bölgeye ağaç diktik. Burada güzel ürün var. Üretimde Malatya'ya kafa tutamayız ama en azından aratmayız. Onlar kurutmacı, biz tazeciyiz. Mut'tan sonra potansiyeli iyi olan bahçeler bu bölgede. Isparta'da Senirkent ile Yalvaç arasındaki bölgede kayısı bahçeleri çok sayıda. Bu sene üretici de tüccar da gülecek. Bölgede, Alyanak, Orjin, Filopria, Şekerpare, Roksana, Milord, Iğdır ve Memphis gibi çok değişik türde kayısı yetiştiriliyor" dedi.