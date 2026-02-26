Isparta'da Keçi Kanı ile Sülük Yetiştiriciliği - Son Dakika
Isparta'da Keçi Kanı ile Sülük Yetiştiriciliği

Isparta\'da Keçi Kanı ile Sülük Yetiştiriciliği
26.02.2026 12:22
Isparta'da keçi kanı kullanılarak tıbbi sülük yetiştiriciliği verimliliği artırıldı.

Isparta'da bilim insanları, tıbbi sülük yetiştiriciliğinde keçi kanı kullanılmasının daha doğal olduğunu ve yüksek verim sağlandığını dünya literatürüne kazandırdı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ceylan, AA muhabirine, tıbbi sülüklerin asırlardır geleneksel tıpta kullanıldığını söyledi.

Son yıllarda sülük salgılarının modern tıpta kullanımına yönelik bilimsel verilerin arttığını ve Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldığını belirten Ceylan, "Göllerden toplanan sülüklerin, çeşitli hastalıkları bulaştırabileceği riskini önlemek için, sadece üretim çiftliklerinden elde edilen sülüklerin kullanımına izin verildi. Bu durum tıbbi sülük yetiştiriciliğini bir anda gündeme taşıdı." dedi.

Yetiştiricilikte en kritik başlıklardan birinin besleme süreci olduğunu ifade eden Ceylan, sülüklerin steril koşullarda temin edilen kanla beslendiğini ve doğru kan türünün üretim verimliliğini doğrudan etkilediğini anlattı.

Ceylan, tıbbi sülüklerde verimi artırmak amacıyla TÜBİTAK destekli "Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Görülen Deformasyonların Nedenleri ve Sülüklere Etkilerinin Araştırılması Projesi"ni yürüttüklerini kaydetti.

Proje kapsamında farklı hayvan kanlarını eş zamanlı olarak incelediklerini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmada keçi kanının, yaygın kullanılan sığır kanını dahi geride bıraktığına ilişkin önemli bulgular elde ettik. Keçi kanı, yetiştiricilikte sorunları azaltan ve verimliliği artıran bir seçenek olarak öne çıktı. Doğal keçi kanı kullanılarak yapılan sülük üretiminde diğer kan tiplerine kıyasla daha yüksek büyüme performansı elde edildi ve sülüklerin sağlığı daha üst düzeye çıktı. Bu durum, üretim periyodunda daha çok sayıda sağlıklı sülüğün kısa sürede büyütülmesi anlamını da taşımakta."

Teke Yöresi için ekonomik fırsat

Teke Yöresi'nde keçi varlığının güçlü olduğuna dikkati çeken Ceylan, bu sonucun bölge için ekonomik fırsat oluşturabileceğini kaydetti.

Keçi kanının, üretim sürecinde kimyasal kullanımını azaltabildiğini belirten Ceylan, "Sığır kanıyla yapılan yetiştiricilikte pıhtılaşmayı önlemek için kimyasal madde kullanılması gerekirken, keçi kanı bu ihtiyacı ortadan kaldırarak daha doğal bir üretim modeli sunuyor." diye konuştu.

Çalışmanın uluslararası literatüre kazandırıldığını dile getiren Ceylan, "Elde ettiğimiz bulgular yalnızca ülkemiz için değil, dünya ölçeğinde de önemli. Çalışmamız alanında saygın bir dergi olan Aquaculture International'da (Avrupa Su Ürünleri Yetiştiriciliği Derneğinin resmi dergisi) yayımlandı ve sektörün kullanımına sunuldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Isparta, Ekonomi, Güncel, Dünya, Bilim, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
