Isparta'da öğretmen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi - Son Dakika
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Isparta'da öğretmen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

Isparta\'da öğretmen ve öğrenciler İsrail\'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

Isparta'da Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

10.06.2024 17:46
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Isparta'da Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Okul bahçesinde vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 160 kişi, bisikletlerine Filistin ve Türk bayrakları astı.

Buradan hareket eden katılımcılar, yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdikten sonra tekrar okul bahçesine döndü.

Etkinlik öncesi grup adına açıklama yapan öğretmen Mustafa Çevikbaş, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını artırdığını söyledi.

"Okulumu seviyorum, sağlığım için pedallıyorum" sloganıyla 2022'den bu yana etkinlikler yaptıklarını belirten Çevikbaş, "Bu yıl da 'Nehirden denize, Filistin'e özgürlük' diyerek farkındalık oluşturma amacıyla üçüncü etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Okul olarak bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. İlk etkinliğimizi öğrencilerimize yönelik düzenlemiş, ikinci etkinliğimize velilerimizi çağırmıştık. Ancak bu sene konu Filistin olunca tüm Isparta'yı çağırdık, inşallah güzel bir farkındalık olacak." diye konuştu.

Öğrenci Ayşe Kafkas ise Filistin davasının her zaman savunulması gerektiğini dile getirerek, "Orada bir soykırım var. İnsanlığın buna duyarlı hale gelmesini istiyorum o yüzden 'Nehirden denize, Filistin'e Özgürlük' diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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