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Isparta'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Isparta'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Isparta'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, beyaz önlüklerini giyerek toplanarak Filistin ve Türk bayrağı açarak Mimar Sinan Caddesi'nden Mimar Sinan Camisi'ne doğru yürüdü. Ellerinde 'Hastaneler, bebekler, çocuklar, kadınlar ve siviller hedef olamaz' yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları, teröre, soykırıma ve işgale karşı yürüyüşlerinin 8. haftasında olduklarını belirtti.

Isparta\'da Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti
06.01.2024 - 17:16,
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Isparta'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları Filistin ve Türk bayrağı açarak Mimar Sinan Caddesi'nden, Mimar Sinan Camisi'ne doğru yürüdü.

Sağlık çalışanları, ellerindeki "Hastaneler, bebekler, çocuklar, kadınlar ve siviller hedef olamaz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan hemşire Kevser Dilara Bozoğlu, sağlık çalışanları olarak teröre, soykırıma ve işgale karşı yürüyüşün 8. haftasında olduklarını söyledi.

Filistin'de yaşananların insanlık suçu olduğu dile getiren Bozoğlu, "Biz bugün sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 8. haftasındayız. Ülkemizin gündemi dağıtılıp, Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine yıkıma ve katliama karşı direniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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