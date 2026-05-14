ISPARTA'da şiddetli dolu ve sağanak etkisini gösterdi.
Isparta kent merkezinde saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışın etkisiyle caddelerde su ve dolu birikintileri oluştu. Trafikte sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kent yaşayanları yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar iş yerlerinin önündeki dolu birikintilerini temizlemeye uğraştı.
