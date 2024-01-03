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Isparta'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişiye Gözaltı - Son Dakika
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Isparta'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişiye Gözaltı

Isparta'da bir dükkanın önünde çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi av tüfeğiyle yaralandı. Zanlı M.B. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Isparta\'da Silahlı Kavga Sonucu Yaralanan Kişiye Gözaltı
03.01.2024 - 19:25,
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Isparta'da silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 122. Cadde'deki bir dükkan F.Y'yi av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden yaralayan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dün, M.B ile F.Y arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaralamıştı. Yaralı, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılmış, şüpheli M.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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