Isparta\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bulut Karakaya'nın (30) kullandığı 68 FL 457 plakalı otomobil, Isparta-Atabey kara yolu Kulenönü beldesi mevkisinde Kemal Mahir Mızrak'ın (79) idaresindeki 32 AEH 675 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Bulut Karakaya ve Kemal Mahir Mızrak ile araçlarda yolcu olarak bulunan Selman Şapçıoğlu (32) ve Züleyha Mızrak (75) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.