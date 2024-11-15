Isparta\'da Tren Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, makinist Mehmet Deniz Sert'in kullandığı yük treni Çünür Mahallesi ile Akkent TOKİ arasındaki hemzemin geçitte Onur Doğan yönetimindeki 32 DC 744 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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