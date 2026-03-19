Isparta Ulu Cami Yeniden Açılıyor
19.03.2026 19:30
Restorasyonu tamamlanan Ulu Cami, bayram namazında yeniden ibadete açılacak.

Isparta'da şehrin önemli simgelerinden olan ve restorasyonu tamamlanan Ulu Cami'nin bayram namazında yeniden ibadete açılacağı belirtildi.

Isparta Müftüsü Muharrem Biçer, AA muhabirine, caminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Caminin adını Osmanlı komutanı Kutlu Bey'den aldığını anlatan Biçer, vakfiye kayıtlarına göre 1429 yılında da mevcut olduğu bilinen caminin, 19. yüzyılın sonlarında yapılan incelemelerde ciddi hasar tespit edilmesi üzerine yıkıldığını ifade etti.

Daha sonra II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yeniden inşa edilen caminin, Ayasofya'dan esinlenen çok kubbeli mimarisiyle 1904 yılında tamamlandığını dile getiren Biçer, "Duvarlarında köfke taşı kullanılan bu yapı, dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır." dedi.

Biçer, 1914'teki depremde yıkılan caminin, 1922'de bugünkü haliyle yeniden inşa edildiğini belirtti.

Isparta'nın merkezi noktalarından birinde yer alan Ulu Cami'nin 26 Nisan 2023'te başlatılan tadilat çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldığını hatırlatan Biçer, "Restorasyon çalışmaları tamamlandı. Allah nasip ederse camimiz bayram namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacaktır." ifadesini kullandı.

Caminin açılışının şehir için önemli olduğunu anlatan Biçer, "Kutlubey Ulu Cami'nin yeniden ibadete kazandırılması, hem tarihi mirasın korunması hem de vatandaşlarımızın ibadet ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Kutlu Bey'in kabrinin ise caminin kuzey tarafında, çıkış bölümünde yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

