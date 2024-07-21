Isparta Valisi Aydın Baruş, şehit Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan\'ın ailesini ziyaret etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın ailesini ziyaret etti.
Baruş, Isparta'da ikamet eden şehidin annesi Ayfer ve babası Bekir Sami Demirkan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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