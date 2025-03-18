Isparta Valisi Erin, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

VALİ ERİN HASTANEDE YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Isparta Valisi Abdullah Erin, General İhsan Alper Kışlası'nda futbol maçı sırasında Somalili askerler arasında çıkan kavga sonrası hastaneye sevk edilen yaralıları ziyaret etti. İlk olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Erin, burada Somali uyruklu askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ardından kavgaya müdahale ederken yaralanan Türk askerlerinin de tedavilerinin yapıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Vali Erin, burada da askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SOMALİLİ 2 ASKERİN DURUMU AĞIR

Vali Erin, saat 21.00 sıralarında Isparta merkezdeki Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda Somali uyrukla askerler arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı olduğunu belirterek, "Kavga olayına askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Tabi bu olay sırasında gerek Somali uyruklu vatandaşlardan gerekse askerlerimizden hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi. Emniyet kuvvetlerimiz de hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemize sevk ettiler. Çoğu ayakta tedavi görmek suretiyle taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşurlar" diye konuştu.