İspir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un İspir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, şube ve okul müdürleriyle öğretmenler katıldı.
Erzurum'un İspir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Program, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa ???????İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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