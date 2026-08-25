İsrael Gazze'ye Yardım Girişini Engellemeye Çalıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda, insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye girişini engellemeye çalıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'ye girmesi beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nü (ISF) protesto etmek için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında toplandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ISF'in yanı sıra İsrail'in 2 yıldan fazla devam eden saldırıları nedeniyle yerle bir olan Gazze Şeridi'nde yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasına ilişkin planı da protesto etti.

İsrailliler, gösteri sırasında yolu kapatarak Gazze'ye insani yardım taşıyan tırların geçişini engellemeye çalıştı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlı kaldığı Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerinin girişi için kilit bir geçiş noktası konumunda bulunuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarının sürdüğü dönemde İsrailliler, Filistinlilerin insani yardıma erişim hakkı olmadığını savunarak Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım girişini engellemek amacıyla birçok kez gösteri düzenlemişti.