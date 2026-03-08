İsrail, 10 Filistinli Kadının Cenazesini Teslim Etmiyor

İsrail makamlarının, 10 Filistinli kadının cenazesini yakınlarına teslim etmeme konusunda ısrar ettiği bildirildi.

Şehitlerin Cenazelerinin Geri Alınması İçin Ulusal Kampanya adlı Filistin örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail yönetiminin çeşitli şekillerde hayatını kaybetmiş 10 Filistinli kadının cenazesini alıkoymaya devam ettiği kaydedildi.

"İşgalci İsrail yetkililerinin, insani değerlere, uluslararası hukuka ve ailelerin kızlarına ve oğullarına veda etme ve onları onurlu bir şekilde defnetme haklarına açıkça aykırı tutum sergilediği" belirtilen açıklamada, çeşitli şartlar altında vefat etmiş olan 10 Filistinli kadının cesetlerini sayılar mezarlığında ve morglarda tutmaya devam ettiği vurgulandı."

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da aldığı kararla askeri komutana, ordu tarafından öldürülen Filistinlilerin cesetlerini alıkoyma ve "gelecekteki pazarlık kozu" olarak kullanmak üzere geçici olarak gömme yetkisi vermişti.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Sayılar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.