İsrail, Gazze\'den 15 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinli esirlerden 15 kişiyi serbest bıraktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında alıkonulan 15 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerince teslim alınarak Gazze'ye getirilen Filistinli esirler, yakınları tarafından sevinçle karşılandı.
Kızılhaç Komitesinin aracından inen Filistinli esirlerin bazılarının kıyafetlerinin yırtık olduğu görüldü.
Serbest bırakılan Filistinliler, sağlık kontrolü için Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in düzensiz aralıklarla gerçekleştirdiği söz konusu tahliyeler, Hamas ile İsrail arasında 13 Ekim 2025'te imzalanan esir takası anlaşması kapsamında gerçekleşiyor. Söz konusu anlaşma kapsamında İsrail ordusu, Gazze'den alıkonulan 1700 esiri serbest bırakmıştı.
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