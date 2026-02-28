İsrail 20 Bin Yedek Askeri Göreve Çağırdı

İsrail ordusunun İran'a saldırıların ardından 20 bin yedek askeri daha göreve çağırdığı açıklandı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından 20 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunda silah altındaki yedek asker sayısı bununla birlikte 70 bine çıkmış olacak.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise ordunun tüm bölgelerdeki kuvvetlerini takviye ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Çeşitli taarruz ve savunma senaryolarına yönelik hazırlık kapsamında, tüm bölgelerde ve komutanlıklarda kara unsurlarının büyük ölçekli takviyesine ve özel kuvvetlerin takviye ve konuşlandırılmasına başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun hava ve deniz unsurlarına önemli takviyeler yapılacağı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.