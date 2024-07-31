İsrail, 22 yıllık hapis cezasının ardından 2 Filistinli esiri serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, 22 yıllık hapis cezasının ardından 2 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail ordusu, 22 yıllık hapis cezasının sona ermesinin ardından Ratib Hureybat ve Mahmud Ebu Salih adlı 2 Filistinli esiri serbest bıraktı. Filistin Esirler Cemiyeti, esirlerin tahliyelerinin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve İsrail askerlerinin ailelerini tehdit ettiğini açıkladı. İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana 9 bin 870 Filistinli gözaltına alındı ve 592 Filistinli hayatını kaybetti.

31.07.2024 04:37
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İsrail ordusu, 22 yıllık hapis cezasının sona ermesinin ardından iki Filistinli esiri serbest bıraktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, serbest kalan 2 Filistinli esirin adlarının Ratib Hureybat ve Mahmud Ebu Salih olduğu kaydedildi.

Açıklamada, salı günü boyunca gözaltında tutulan Hureybat ve Ebu Salih'in tahliyelerinin kasıtlı olarak geciktirildiği belirtildi.

Açıklamada "İsrail askerlerinin Hureybat ve Ebu Salih adlı iki esirin El Halil kentinde karşılanması beklenen bölgeye baskın düzenlediği, esirlerin ailelerini tehdit ettiği, fotoğraflarının kaldırılmasını ve gösterinin yapılmamasını istediği" aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana 9 bin 870 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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