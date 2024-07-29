İsrail, 220 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satın aldı - Son Dakika
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İsrail, 220 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satın aldı

İsrail Savunma Bakanlığı, yerli bir şirketten 220 milyon dolar değerinde binlerce hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in imzaladığı siparişle, İsrail Kara Kuvvetlerinin operasyonel gücünün artırılması hedefleniyor. Lazer güdümlü teknolojisi kullanılan mühimmatlarla hedefi tam isabet vurarak, sivil kayıpların önüne geçilebileceği savunuldu. Bu satın alma, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı bombardıman nedeniyle uluslararası tepkileri üzerine çektiği dönemde gerçekleşti.

29.07.2024 12:13
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İsrail Savunma Bakanlığı, yerli bir şirketten 220 milyon dolar değerinde binlerce hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in 220 milyon doları aşkın değerde, hassas güdümlü "Iron Sting" mühimmatı siparişini imzaladığı belirtildi.

Söz konusu alımın İsrail merkezli bir şirketten yapıldığı ve bununla İsrail Kara Kuvvetlerinin operasyonel gücünün artırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, lazer güdümlü teknolojisinin kullanıldığı mühimmatlarla hedefi tam isabet vurarak, "savaşçılar dışındakilerin zarar görmesinin önlenebileceği" savunuldu.

İsrail ordusu, yaklaşık 10 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanında 130 binden fazla Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına yol açması dolasıyla uluslararası tepkileri üzerine çekiyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 220 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satın aldı - Son Dakika

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