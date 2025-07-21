İsrail, Ateşkes Çağrısını Reddetti

İsrail, aralarında İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıyı reddettiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Gazze'de sivilleri insanlık dışı şekilde öldürmesini kınayan" ortak bildirinin "gerçeklerden kopuk olduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, insani yardım bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesini kınayan ve Tel Aviv yönetiminin yardım akışı üzerindeki ambargosunu kaldırmaya çağıran bildirinin "Hamas'a yanlış mesaj verdiği" iddia edildi.

İsrail'in Gazze'de işgalini sürdürme ısrarı nedeniyle ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesine karşın açıklamada, Doha'da müzakere edilen anlaşma taslağına Tel Aviv yönetiminin "evet" dediği ancak Hamas'ın "inatla reddettiği iddiasına" da yer verildi.

Açıklamada ayrıca Doha'da devam eden müzakerelerin hassas döneminde bu tür açıklamalardan kaçınmanın daha doğru olacağı savunuldu.

25 ülke, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri öldürmesini kınadı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 21 aydır sürdürdüğü katliamlar ve insani yardıma uyguladığı ambargo nedeniyle açlıktan ölümlerin görülmesine uluslararası kamuoyundan tepkiler giderek artıyor.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'i insani yardım bağlamında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran açıklamada, "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunun "insani yardım kentine" taşınmasına yönelik tekliflerin "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in 21 aydır sürdürdüğü saldırıların "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla" artık sona erdirilmesi gerektiği kaydedildi.