İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

- İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya'nın da aralarında bulunduğu 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

01.07.2024 18:50
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- İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya'nın da aralarında bulunduğu 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken bölgede düzenlediği baskınlarda da çok sayıdaki Filistinliyi tutukluyor. Filistinli kaynaklara göre, İsrail bugün Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammad Abu Salamiya'nın da aralarında bulunduğu 54 Filistinli mahkumu Han Yunus şehrinin doğusundaki İsrail'in Kissufim bölgesinin girişinde serbest bıraktı. Yaralıların bir kısmı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne, bir kısmı ise Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.Mahkumların vücutlarında yara ve morarmalar görülürken, yürümekte güçlük çektikleri anlar kameralara yansıdı.

"Her gün işkence"

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Gazzeli Mahmud Ali Bahader, İsrail askerlerinin kendisini güvenli bölge olarak belirlenen Salah al-Din Yolu üzerinde 7,5 ay önce şehri terk ederken tutukladığını belirtti. Tutuklama sırasında bir çanta taşıdığını aktaran Bahader, ordunun çantaya el koyduğunu ve imha ettiğini söyledi. Bahader, İsrail askerlerinin Negev Cezaevine nakledilmeden önce kendisine saldırdığını da sözlerine ekledi. Mahkumların her gün ağır işkencelere maruz kaldığını kaydeden Bahader, kendilerine ulaşan yiyecek miktarının çok az olduğunu ifade ederek uluslararası toplumu Filistinli mahkumlara sahip çıkmaya çağırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinli tutuklanmıştı. İsrail tarafından mahkum edilen Filistinlilerin küçük bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, hala tutuklu olanların durumu belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA

Mahkum, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 54 Filistinli mahkumu serbest bıraktı - Son Dakika

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